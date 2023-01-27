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Bilecik’te zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük- Eskişehir karayolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, hafif yaralanan 11 kişi tedavi edilmek üzere Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşte detaylar.

14:49 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Son dakika Bilecik haberleri

Son dakika Bilecik haberleri

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

11 KİŞİ YARALANDI

Bozüyük- Eskişehir karayolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Kazada 3 otomobil, bir kamyon ve yolcu minibüsü çarpıştı. Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, hafif yaralanan 11 kişi tedavi edilmek üzere Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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#Organize Sanayi Bölgesi
2 saat önce
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Bilecik’te zincirleme trafik kazası: 11 yaralı
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