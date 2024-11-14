Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin öğretmen ataması tercih sürecine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin atamaya ilişkin, "Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.