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20 bin öğretmen atama tercihleri başladı mı, tercihler nasıl yapılacak?

20 bin öğretmen atama tercihleri başladı mı, tercihler nasıl yapılacak?

16:4214/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin öğretmen ataması tercih sürecinin başladığını belirterek, ' Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.' dedi. Peki 20 bin öğretmen tercihleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin öğretmen ataması tercih sürecine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin atamaya ilişkin, "Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

20 bin öğretmen tercihleri nasıl yapılacak?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Sözleşmeli öğretmen ataması kaç tercih yapılacak?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması puan ve kontenjan tablosu



#Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri
#MEB
#20 bin öğretmen ataması

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