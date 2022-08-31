MEB atama sonuçları 2022: Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonucu sorgula!

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularında sona gelinmesiyle birlikte atama sonuç sorgulaması da hız kazandı. 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar zorlu bir sürecin ardından tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Sonuçlar için şimdi gözler bakanlıkta. Peki sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuç sorgulama e-Devlet ekranı konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği atama tercihleri 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 1 Eylül 2022 olarak açıklandı.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sözlü sınavda yani mülakatta başarılı olan adayların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Sözleşmeli öğretemlik atama sonucu nasıl sorgulanır?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

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Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımı kontenjan listesi

En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra 288 beden eğitimi, 193 Arapça, 202 coğrafya, 480 fen bilimleri, 306 fizik, 177 felsefe, 450 İngilizce, 232 kimya, 467 rehberlik, 351 sosyal bilgiler, 345 tarih, 616 Türk dili ve edebiyatı ve 552 Türkçe öğretmeni de alım yapılacak bazı alanlar oldular.

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