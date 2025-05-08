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1. Lig son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

1. Lig son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

14:328/05/2025, Perşembe
AA
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Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde haftanın mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şunlar:
10 Mayıs Cumartesi:

16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor: Mehmet Ali Özer

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK: Halil Umut Meler

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır

16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Davut Dakul Çelik

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK: Yunus Dursun

16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: Yiğit Arslan

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK: Oğuzhan Aksu


11 Mayıs Pazar:

16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Turtay






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