1. Lig son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor: Mehmet Ali Özer
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK: Halil Umut Meler
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır
16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Davut Dakul Çelik
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK: Yunus Dursun
16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: Yiğit Arslan
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK: Oğuzhan Aksu
16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Turtay