12 Bingölspor Kulübü: Futbolcularımız kendi maçlarına bahis yapmadı

“Yapılan detaylı inceleme ve doğrulamalar neticesinde; 15 futbolcumuzun hiçbirinin kendi maçlarına veya sonucu etkileyebilecek herhangi bir karşılaşmaya bahis yapmadığı kesin olarak tespit edilmiştir. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvurular yapılacaktır. Futbolcularımızın masumiyetleri açıkça ortaya konmuş olup, herhangi bir şekilde, yasa dışı bahis veya etik dışı eyleme karışmadıkları belirlenmiştir. Kulübümüz, sürecin titizlikle takipçisi olacak ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir. Bizleri sevindiren en önemli husus, hiçbir futbolcumuzun kendi maçına bahis yapmadığının tespit edilmiş olmasıdır. Futbolcularımız, yaptıkları açıklamalarda bahis oynamanın yasak olduğunu bilmediklerini, yalnızca genel karşılaşmalara yönelik kupon yaptıklarını ve hiçbir zaman kendi maçlarına bahis oynamadıklarını ifade etmişlerdir. Kulübümüz tarafından yapılan doğrulama süreci de bu beyanları desteklemiş; hiçbir futbolcumuzun kendi maçına bahis yaptığına dair bir bulguya rastlanmamıştır. Sonuç olarak, bazı futbolcularımız amatör dönemlerinde bahis oynamış olsalar da, hiçbiri profesyonel olduktan sonra veya kulübümüz bünyesindeyken kendi maçlarına ya da 12 Bingölspor’u ilgilendiren herhangi bir karşılaşmaya bahis yapmamıştır.”