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1461 Trabzon FK U14 takımı Türkiye şampiyonu

1461 Trabzon FK U14 takımı Türkiye şampiyonu

17:0627/04/2025, Pazar
DHA
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Şampiyon 1461 Trabzon FK U14 takımı.
Şampiyon 1461 Trabzon FK U14 takımı.

U14 Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasında 1461 Trabzon FK rakibi Arabayatağıspor'u penaltılar sonucunda 3-1 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

1461 Trabzon FK U14 takımı, Türkiye Şampiyonası finalinde karşılaştığı Arabayatağıspor'u penaltılarda 3-1 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.


Trabzon Ligi'ni namağlup lider bitiren ve sonrasında gruplarda da şampiyon olarak 151 takım arasından son 4 takım arasına kalan 1461 Trabzon U14 takımı dün yarı final maçında Batman Petrolspor U14 Takımı'nı mağlup ederek finale adını yazdırdı. Nevşehir'de bugün oynanan final maçında Bursa temsilcisi Arabayatağıspor U14 Takımı ile karşılaşan bordo-mavililer, normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşma sonrası rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Büyük mutluluk yaşayan Karadeniz temsilcisi kupasını aldı.


‘TÜRKİYE'DE 151 TAKIM ARASINDA ŞAMPİYONLUĞU GÖĞÜSLEDİLER'

Final maçını tribünden izleyen 1461 Trabzonspor Başkanı Celil Hekimoğlu yaptığı açıklamalarda “Bu yatırımlarımız devam edecek. Tüm alt yaş kategorilerinde planlı bir çalışma yapıyoruz. Büyük emek veriyoruz. Türk futboluna futbolcu kazandırmayı kendimize misyon edindik. Takımımız bugün Türkiye'de 151 takım arasında şampiyonluğu göğüsledi. Kendilerine güvenmeleri durumunda neler yapabileceklerini herkese gösterdiler. Bu toprakların çocuklarını hak ettikleri yerlere getirme noktasında geri durmayacağız” ifadelerini kullandı.




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