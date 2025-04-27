1461 Trabzon FK U14 takımı Türkiye şampiyonu

Trabzon Ligi'ni namağlup lider bitiren ve sonrasında gruplarda da şampiyon olarak 151 takım arasından son 4 takım arasına kalan 1461 Trabzon U14 takımı dün yarı final maçında Batman Petrolspor U14 Takımı'nı mağlup ederek finale adını yazdırdı. Nevşehir'de bugün oynanan final maçında Bursa temsilcisi Arabayatağıspor U14 Takımı ile karşılaşan bordo-mavililer, normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşma sonrası rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Büyük mutluluk yaşayan Karadeniz temsilcisi kupasını aldı.