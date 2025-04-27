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Trabzonspor'un gençleri finale hazır

Trabzonspor'un gençleri finale hazır

15:5727/04/2025, Pazar
AA
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Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka
Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka

UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Final karşılaşmasının oynanacağı Colovray Spor Merkezi'nde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, teknik direktör Eyüp Saka yönetiminde çalıştı.


İdmanda oyuncular, dinamik sınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Orta ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, penaltı atışlarıyla tamamlandı.


Trabzonspor ile Barcelona 19 yaş altı takımları arasındaki UEFA Gençlik Ligi finali, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak.


Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.








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