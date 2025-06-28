16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye ilk maçını kazandı

İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye ile Slovakya, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde karşılaştı.
İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Slovakya'yı 14-8 yendi.
16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Slovakya'yı 14-8 yendi.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada milliler, Slovakya'yı 14-8 mağlup etti.
Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, ikinci maçını Çekya ile oynayacak.
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