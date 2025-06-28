Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye ilk maçını kazandı

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye ilk maçını kazandı

16:0728/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye ile Slovakya, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde karşılaştı.
İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye ile Slovakya, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Slovakya'yı 14-8 yendi.

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Slovakya'yı 14-8 yendi.


Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada milliler, Slovakya'yı 14-8 mağlup etti.


Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, ikinci maçını Çekya ile oynayacak.

#16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası
#İstanbul
#Beylikdüzü Spor Kompleksi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?