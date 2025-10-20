2. Lig'de Fuat Bavuk rüzgarı

Fuat Bavuk'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Elazığspor’un başarılı oyuncusu Fuat Bavuk, 2. Lig gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
Elazığspor forması giyen Fuat Bavuk, gol krallığı yarışında iddiasını ortaya koydu.
Sezona muhteşem bir başlangıç yapan 25 yaşındaki santrfor, son oynanan Şanlıurfaspor maçında attığı 2 golle toplam gol sayısını 9’a yükseltti ve 2. Lig’de gol krallığı sıralamasında zirveye yerleşti.
Elazığspor kulübü de sosyal medya hesabından Fuat’ın görselini "Avcı" ifadesiyle paylaştı.
