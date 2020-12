Yılın 11'i adayları belli oldu: 50 futbolcudan 10'u bir takımdan

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2020 yılının en iyi 11'ini belirlemek amacıyla 5 kaleci, 15'er savunma, orta saha ve forvet adayından oluşan listeler, oylamaya sunuldu.

UEFA'nın internet sitesindeki oylama, 6 Ocak 2021'de sona erecek.

Bayern Münih'ten 10 futbolcu

Belirlenen aday listeye en çok oyuncu sokan takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Bayern Münih (10) oldu.

Ronaldo'dan yeni rekor

Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, üst üste 17. kez aday listeye seçildi. 13'ü peş peşe, 14 defa UEFA Yılın 11'ine giren 35 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu alandaki rekorları elinde tutuyor.

Aday listede yer alan aday futbolcular şöyle:

Kaleciler: Alisson Becker (Liverpool), Anthony Lopes (Olympique Lyon), Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak (Atletico Madrid)

Savunma: David Alaba (Bayern Münih), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Angelino (Leipzig), Juan Bernat (Paris Saint-Germain), Alphonso Davies (Bayern Münih), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Hans Hateboer (Atalanta), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Real Madrid), Andy Robertson (Liverpool), Thiago Silva (Chelsea), Dayot Upamecano (Leipzig), Virgil van Dijk (Liverpool)

Orta saha: Thiago Alcantara (Bayern Münih), Houssem Aouar (Olympique Lyon), Ever Banega (Sevilla/El-Şebab), Nicolo Barella (Inter), Kingsley Coman (Bayern Münih), Kevin de Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Alejandro Gomez (Atalanta), Leon Goretzka (Bayern Münih), Kai Havertz (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Josip Ilicic (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thomas Müller (Bayern Münih), Marcel Sabitzer (Leipzig)

Forvet: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Angel Di Maria (Paris Saint-Germain), Joao Felix (Atletico Madrid), Serge Gnabry (Bayern Münih), Ciro Immobile (Lazio), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Romelu Lukaku (Inter), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Juventus), Muhammed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City)

