2025 FIFA Kıtalararası Kupa’nın sahibi PSG

2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Paris Saint-Germain, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Flamengo’yu penaltı atışları sonucu 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile Brezilya temsilcisi Flamengo, Katar’ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı’nda karşı karşıya geldi.
38. dakikada Fransız ekibi, Khvicha Kvaratskhelia ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Flamengo 62. dakikada Jorginho’nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca 90 dakikada 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Ardından mücadelede uzatma bölümlerine geçildi.
Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları yapıldı. Penaltılarda rakibin 2-1 üstünlük kuran PSG şampiyonluğu elde etti.
Stat: Ahmad bin Ali
Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (ABD)
PSG: Safonov, Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz (Dk. 106 Ndjantou), Kang-In Lee (Dk. 35 Mayulu, Dk. 64 Barcola), Doue (Dk. 78 Dembele), Kvaratskhelia (Dk. 91 Mbaye)
Flamengo: Rossi, Varela, Ortiz, Pereira, Sandro, Pulgar (Dk. 74 Cruz), Jorginho (Dk. 74 Saul), Carrascal (Dk. 56 Pedro), Arrascaeta (Dk. 74 Everton), Henrique (Dk. 90+2 Araujo), Plata (Dk. 108 Lino)
Goller: Dk. 38 Kvaratskhelia (PSG), Dk. 62 Jorginho (Penaltıdan) (Flamengo)
Sarı kartlar: Dk. 20 Jorginho, Dk. 23 Sandro, Dk. 64 Pulgar, Dk. 90+5 Plata, Dk. 96 Saul (Flamengo), Dk. 33 Ruiz, Dk. 44 Vitinha, Dk. 85 Pacho (PSG)