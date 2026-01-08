Yeni Şafak
39 yaşındaki Radamel Falcao imzayı attı

09:448/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Falcao futbola başladığı takıma döndü.
Galatasaray'ın eski golcüsü 39 yaşındaki Radamel Falcao, futbola başladığı Millonarios FC ile yeniden sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski golcüsü Radamel Falcao, futbola başladığı topraklara geri döndü. Geçtiğimiz yaz Millonarios FC ile yollarını ayıran deneyimli forvet, aradan geçen 6 ayın ardından eski kulübüyle yeniden anlaşma sağladı.


39 yaşındaki Falcao'nun, futbol kariyerini ülkesinde sürdürme yönünde karar aldığı öğrenildi. Tecrübeli golcü, kariyerinin son döneminde Kolombiya'da forma giyerek sahalara veda etmeyi hedefliyor.


Bir dönem Galatasaray forması da giyen Falcao, Türkiye macerasında yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüşü sonrası sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı.






#Radamel Falcao
#Galatasaray
#Futbol
