39 yaşındaki Radamel Falcao imzayı attı

Galatasaray'ın eski golcüsü Radamel Falcao, futbola başladığı topraklara geri döndü. Geçtiğimiz yaz Millonarios FC ile yollarını ayıran deneyimli forvet, aradan geçen 6 ayın ardından eski kulübüyle yeniden anlaşma sağladı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Falcao, Türkiye macerasında yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüşü sonrası sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı.