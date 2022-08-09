5. İslami Oyunlar Konya'da başlıyor: Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi bugün Türkiye’nin ev sahipliğinde Konya’da başlayacak. Oyunların açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Kovid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelemeli yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış töreni, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Konya’nın ev sahipliğinde 18 Ağustos’a kadar sürecek oyunlarda, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için ter dökecek. Organizasyonda toplam 355 madalya sahibini bulacak. İslami Dayanışma Oyunları’nın ilki 2005 yılında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirildi.

24 branşta rekabet

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları’nda şu ana kadar 305 madalya elde etti. Milli sporcular, daha önce düzenlenen organizasyonlarda, 95 altın, 101 gümüş, 109 bronz madalya aldı. Konya 2021’de sporcular 24 farklı branşta mücadele verecek. Organizasyonda atıcılık, atletizm, 3x3 basketbol, bisiklet, bocce, cimnastik (artistik, aerobik, ritmik), eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, paraokçuluk, para-yüzme branşları olacak. Konya 2021’de bütün branşlarda yarışacak Türkiye, 203’ü kadın, 258’i erkek olmak üzere 461 milli sporcuyla oyunlarda yer alacak Takım sporlarında basketbol 3x3, futbol, hentbol ve voleybolun yanı sıra bireysel sporlarda da milli sporcular madalya mücadelesi verecek.

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Başarılarımızı taçlandıracağız

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde “Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti” açılış programı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın spora olan özel ilgisi ve desteği, gençlere olan ayrı bir muhabbeti olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Bu destek bizim çalışma alanımızı çok ama çok avantajlı kılıyor. Bizler de bunları hep birlikte el ele vererek hamdolsun bereketli bir şekilde halkımıza, milletimize yansıtma imkanı buluyoruz. İşte spordaki başarımız. Biliyorsunuz şu an itibariyle ilk 7 aylık süreçte madalya sayımız 2800’e yaklaştı. Yeni madalyalar, yeni başarılar sadece bir branşta değil; pek çok branşta olan iddiamız zirveye doğru yürüyor. Bunu inşallah İslam Oyunları’yla taçlandıracağız. Amacımız İslam dünyasının birlikteliğini, yine İslami Dayanışma Spor Federasyonu çatısı altındaki bu organizasyonlarla, buna benzer yeni çalışmalarla farklı boyutlara taşımak ve o yüzden 5. İslami Dayanışma Oyunları’nı hamdolsun en güzel şekilde ev sahipliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM İslami dayanışma oyunları Konya'da muhteşem açılış seremonisi ile başlıyor

SPOR 5. İslami Dayanışma Oyunları Konya’da başlıyor