​5. İslami Dayanışma Oyunları Konya’da başlıyor ​

İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor. İslam coğrafyasında spor yoluyla dostluğu, kardeşliği, barışı, huzuru, yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamaya katkı amacıyla düzenlenen oyunların ilki, 2005 yılında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenmiş, ikinci oyunlar 2009 yılında İran’da yapılması planlanmasına rağmen İran ile anlaşmazlık nedeniyle oyunlar iptal edilmişti. Üçüncü oyunlar, 2013 yılında Endonezya’nın Palembang ve dördüncü oyunlar da 2017 yılında Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenledi. İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi ise Konya'da düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

İslam Ülkeleri'nden yoğun katılım

Oyunlara , 56 İslam ülkesinden 4.200’ü sporcu olmak üzere toplamda 6 bin kişinin katılım sağlanması bekleniyor. 13 tesiste gerçekleşecek oyunlarda, toplamda 483 madalya mücadelesi yaşanacak ve 2 bin gönüllü yer alacak. Açılış ve kapanış törenleri ile futbol finalleri, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.

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Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın, 10-19 Eylül 2021 ve daha sonra pandeminin devam etmesi sonucu 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılması karara bağlanmıştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu başta olmak üzere şehirdeki birçok spor salonu ve üniversite kampüslerinde düzenlenecek oyunlar, 19 spor spor branşı, 1 geleneksel gösteri branşı, 4 paralimpik spor branşı olmak üzere toplamda 24 spor branşında düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Spor branşları: Atletizm, Atıcılık, 3x3 Basketbol, Bisiklet (Yol, Pist), Bocce, Cimnastik (Artistik, Aerobik, Ritmik), Eskrim, Futbol, Güreş (Grekoromen, Serbest Stil), Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Taekwondo, Voleybol, Yüzme

Geleneksel gösteri branşı: Geleneksel Türk Okçuluğu

Paralimpik branşlar: Atletizm, Okçuluk, Yüzme ve Masa Tenisi

Türkiye'nin ilk velodromu Konya'da

Bu branşlar kapsamında ise yeni tesisler inşa edilerek mevcut tesislerin niteliği de iyileştirildi. Türkiye’nin ilk velodromu Konya’ya yapıldı ve olimpik yüzme havuzuyla birlikte atletizm pisti tesisleri de tamamen hazır hale getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

📍 Konya Atletizm Pisti #Konya2021’e ⒽⒶⓏⒾⓇ 📸 pic.twitter.com/DKPpw3Tjgl — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 2, 2022

Yerli ve milli yazılım sayesinde bilgi paylaşımı yapılacak

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Türkiye’de daha önce düzenlenen çoklu spor organizasyonlarından farklı olarak spor federasyonlarının mevcut zamanlama, skorlama ve sonuç sistemleri de kullanılarak ilk defa yerli ve milli olarak gerçekleştirilen yazılımla entegre edilecek ve talep edilen dijital hizmet kaynakları ile bu veriler paylaşılacak. Ayrıca oyunların yayıncı kuruluşu öncülüğünde, yayın esnasında kullanılacak TV grafik hizmetleri için de yine yerli ve milli yazılımlar tercih edilmiştir.