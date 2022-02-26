Spor 83 yaşındaki Halit Aygünün sevinç gözyaşları
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83 yaşındaki Halit Aygün'ün sevinç gözyaşları

Trabzonspor-Kayserispor maçı sonrası tribünden çekilen görüntüsüyle gündeme gelen Halit Aygün bugün verdiği röportajda o anları anlattı. 2-0 olduğunda maçtan çıkmayı düşündüğünü söyleyen 83 yaşındaki taraftar, maçın sonunda kendini tutamayıp ağladığını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
83 yaşındaki Halit Aygünün sevinç gözyaşları
Trabzonspor-Kayserispor maçının bitişiyle gözyaşlarını tutamayan 83 yaşındaki Halit Aygün o anları anlattı…

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 3-2 galip ayrıldı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan ikinci yarıda ise Visca ve Djaniny golleriyle maça ortak olan Trabzonspor, 90+3’deki penaltı ile sahadan mutlu ayrıldı. Nwakaeme’nin penaltı atışı ile bordo-mavili taraftarlardan kimi sevincinden oynadı kimi ise gözyaşlarına boğuldu.

Lig yarışında liderliği rakiplerine kaptırmayan Trabzonspor’un sahadan galip ayrılması en çok 83 yaşındaki Halit Aygün’ü mutlu etti. Karşılaşmayı stadyumdan izleyen ve penaltı atışı sonrası gelen golle gözyaşlarına boğulan Halit Aygün’ün o anları sosyal medyada izleyenleri duygulandırdı.

Görüntülerin kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılmasının ardından Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, Halit Aygün’ü aradı. Trabzonspor’un 2-0 geride olduğu maçtan ilk yarıda çıkmayı düşündüğünü belirten Halit Aygün, “Herkes gibi ben de aynı heyecanı yaşadım. 2-0 mağlupken maçtan çıkmayı düşündüm. Şampiyon takıma 2-0’i hazmedemedim. İçimde bir ümit olduğu için biraz daha bekliyim dedim. Beklememin karşılığı aldım. Duygulandım, ağladım” diye konuştu.

Görüntüleri izleyen Uğurcan Çakır’ın kendisine ulaştığını kaydeden Aygün, “Uğurcan Çakır görüntüleri izleyince beni aradı. Futbolcuların hepsinin gözünden öpüyorum. Hepsini Araklı’ya davet ediyorum. Gelsinler çayımı içsinler. Şampiyonluk Samsun’a kadar geldi yolda. Spor aşığıyım. Trabzonspor sevgilim. Bir şampiyonluk yaşadım bir kez daha yaşamak istiyorum. Birinci yarı bittiğinde 45 dakika daha vardı daha çok gol yer miyiz biz gol atar mıyız diye düşünüyordum. Maçtan çıkacaktım. Penaltıdan sonra kendimi tutamadım” ifadelerini kullandı.

83 yaşındaki Halit Aygün'ün gözyaşları
OYNAT 00:47
83 yaşındaki Halit Aygün'ün gözyaşları
Trabzonspor-Kayserispor maçı sonrası tribünden çekilen görüntüsüyle gündeme gelen Halit Aygün bugün verdiği röportajda o anları anlattı. 2-0 olduğunda maçtan çıkmayı düşündüğünü söyleyen 83 yaşındaki taraftar, maçın sonunda kendini tutamayıp ağladığını ifade etti.


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