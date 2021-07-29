Spor 83 yıllık stadyuma veda Millet Bahçesine dönüştürülecek
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83 yıllık stadyuma veda: Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek

Adana’da 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda yıkım işlemi başladı. Stadın 45 günde yıkılması, Millet Bahçesi’nin de 1,5 sene içerisinde yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
83 yıllık stadyuma veda: Millet Bahçesine dönüştürülecek
Yıkım işlemi tüm hızıyla devam ediyor.

Bu yıl 19 Şubat’ta Yeni Adana Stadı’nın açılmasıyla birlikte 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı kullanımdan kalktı.

Yerine Millet Bahçesi yapılması kararının alınmasının ardından stadın yıkımı için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Önce çimleri sökülen stadyumda kepçeyle ilk yıkım işlemi de kuzey kale arkasında başladı.

“1,5 yıl içerisinde Millet Bahçesi tamamlanacak”

Taraftarların pek çok anı biriktirdiği stadın tahliye ve yıkım işlemleri ihalesini alan firmanın sahibi Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Karslıoğlu, 45 gün içerisinde yıkımı tamamlayacaklarını öngördüklerini belirterek, “Stadımızı hüzünlü bir şekilde Millet Bahçesi’ne dönüştürmek üzere yıkıma başladık. Sözleşmemiz de yıkım işlemi 75 gün olmasına rağmen biz burası Millet Bahçesi’ne dönüşsün diye 45 gün içerisinde yıkımı bitirip çıkmak istiyoruz. Alanımız çok geniş ve 1,5 yıl içerisinde alanımız bahçeye dönüşecektir. Bizim için en sevindirici şey buranın yeniden bina olmayacağı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, buranın Millet Bahçesi yapılacağını duyurduğu için. İnşallah en kısa sürede oda tamamlanır” diye konuştu.

Öte yandan stattaki yaklaşık 20 bin tribün koltuğu, taraftarlara hatıra kalması için sembolik fiyatla satışa çıkarılacak.

Stadyumdaki koltuklar satılmak üzere toplandı.
Stadyumdaki koltuklar satılmak üzere toplandı.

Yeni Adana Stadyumu göz kamaştırıyor: İşte özellikleri
FOTOĞRAF 25
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Her ayrıntı düşünülerek inşa edilen Yeni Adana Stadı'nda, tribün koltuklarının renkleri kentin iki köklü kulübünü simgeliyor.
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Koltukların yarısı Adana Demirspor'un mavi-lacivert, diğer yarısı da Adanaspor'un turuncu-beyaz renklerinden oluşuyor.
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Stat, 33 bin seyirci kapasiteli olmasının yanı sıra sosyal donatılar, 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünleriyle dikkati çekiyor.
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Çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğindeki stat, mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, 172 kişilik engelli bölümü ve 172 refakatçi koltuğuyla hizmet veriyor.
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Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer aldığı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek.
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Stadın etrafında, 431'i kapalı, toplam 1444 araçlık otopark da hizmet verecek.
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Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
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Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Yeni Adana Stadyumu göz kamaştırıyor: İşte özellikleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı, UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edildi.


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