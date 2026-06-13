A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu

"Dünya Şampiyonası'nda ilk kez mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türk hentbolunu en iyi şekilde temsil etme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Dünya hentbolunun güçlü ekiplerinden İspanya ve Hırvatistan ile Amerika kıtasını temsil eden Şili'nin yer aldığı zorlu bir grupta mücadele edeceğiz. Bu tarihi organizasyona ilk kez katılmanın verdiği coşku ve motivasyonla sahaya en iyi hentbolumuzu yansıtmak ve gruptaki üç karşılaşmamızda da sonuna kadar mücadele etmek için elimizden geleni yapacağız. Türk taraftarlarımızı da bu özel yolculukta tribünlerde yanımızda görmeyi umut ediyoruz."