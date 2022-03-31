A Milli Futbol Takımı 43. sıraya geriledi

Gündem

Kurtulmuş: Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye büyük bir misyon üstlendi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı saldırısı ile başlayan savaşın bir an evvel nihayete erdirilmesi ve ateşkesin temin edilmesi için Türkiye fevkalade büyük bir misyon üstlendi" ifadelerini kullandı.