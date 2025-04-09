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A Milli Kadın Tenis Takımı Fransa'yı mağlup etti

A Milli Kadın Tenis Takımı Fransa'yı mağlup etti

19:519/04/2025, Çarşamba
DHA
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A Milli Kadın Tenis Takımı
A Milli Kadın Tenis Takımı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayan kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup'ta Türkiye ilk rakibi Fransa'yı 2-1 mağlup etti.

Kaptanlığını Bora Gerçeker, antrenörlüğünü Pemra Özgen'in üstlendiği Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz, Ayla Aksu ve Deniz Dilek'ten oluşan A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I'de ilk sınavını bugün Fransa karşısında verdi.


Serinin ilk karşılaşmasında Ayla Aksu korta çıktı. Ayla, dünya sıralamasında 141'inci sırada yer alan Clara Burel karşısında 4-1 gerideyken Burel'in sakatlığı sebebiyle maçtan çekilmesiyle Türkiye, Fransa karşısında 1-0 öne geçti.


Billie Jean King Cup'taki ikinci maçımızda korta çıkan Zeynep Sönmez dünya 67 numarası Varvara Gracheva'yı 6-2, 6-1 mağlup ederek Türkiye'yi 2-0 öne taşıdı.


Serinin çiftler maçında Çağla Büyükakçay/İpek Öz çifti Diane Parry/Alize Cornet ikilisine 6-4, 1-6, 10-7 mağlup oldu. Dünya sıralamasının 31'inci basamağında bulunan milliler ilk günü dünya sıralamasında 15'inci sırada yer alan ve Avrupa/Afrika Grup I'in en yüksek sıralamadaki ülkesi olan Fransa karşısında 2-1 galip tamamladı.


Ay-yıldızlılar Vilnius SEB Arena'da yarın saat 12.00'de başlayacak karşılaşmalarda İsveç ile karşılaşacak.




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