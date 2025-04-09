A Milli Kadın Tenis Takımı Fransa'yı mağlup etti

Serinin çiftler maçında Çağla Büyükakçay/İpek Öz çifti Diane Parry/Alize Cornet ikilisine 6-4, 1-6, 10-7 mağlup oldu. Dünya sıralamasının 31'inci basamağında bulunan milliler ilk günü dünya sıralamasında 15'inci sırada yer alan ve Avrupa/Afrika Grup I'in en yüksek sıralamadaki ülkesi olan Fransa karşısında 2-1 galip tamamladı.