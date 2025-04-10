A Milli Kadın Tenis Takımı İsveç'i yendi: Elemeler için kritik maça çıkacak

Eşleşmenin ilk maçında Ayla Aksu, Nellie Taraba Wallberg'i 6-3, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi ve Türkiye 1-0 öne geçti. Günün ikinci maçında Zeynep Sönmez, rahat bir maçla Lisa Zaar'ı 2-0'la (6-2, 6-4) geçmeyi başardı ve Türkiye 2-0'lık üstünlük yakaladı.