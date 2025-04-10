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A Milli Kadın Tenis Takımı İsveç'i yendi: Elemeler için kritik maça çıkacak

A Milli Kadın Tenis Takımı İsveç'i yendi: Elemeler için kritik maça çıkacak

20:3010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
AA
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A Milli Kadın Tenis Takımı
A Milli Kadın Tenis Takımı

Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1 müsabakasında A Milli Kadın Tenis Takımı İsveç'i 2-1 yendi. Türkiye, 2026 Billie Jean King Kupası elemelerine katılabilmek için C Grubu'nun ikincisi Macaristan'la karşılaşacak.

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1 müsabakasında İsveç'i 2-1 yendi.


Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki SEB Arena'da gerçekleşen grup maçlarının ikincisinde Türkiye, İsveç'le karşılaştı.


Eşleşmenin ilk maçında Ayla Aksu, Nellie Taraba Wallberg'i 6-3, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi ve Türkiye 1-0 öne geçti. Günün ikinci maçında Zeynep Sönmez, rahat bir maçla Lisa Zaar'ı 2-0'la (6-2, 6-4) geçmeyi başardı ve Türkiye 2-0'lık üstünlük yakaladı.


Son maçta İpek Öz-Çağla Büyükakçay ikilisi, Lea Nillson-Linea Bajraliu'ya 2-1 yenildi.


Toplam skorda İsveç'i 2-1 yenerek Grup 1'in A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Türkiye, 2026 Billie Jean King Kupası elemelerine katılabilmek için C Grubu'nun ikincisi Macaristan'la karşılaşacak.




#A Milli Kadın Tenis Takımı
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#Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi
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