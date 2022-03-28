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Spor A Milli Takımdan Ahmet Çalıkın ailesine ziyaret
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A Milli Takım’dan Ahmet Çalık’ın ailesine ziyaret

A Milli Futbol Takımı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Haber Merkezi İHA
A Milli Takım’dan Ahmet Çalık’ın ailesine ziyaret
A Milli Takım Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynanacak özel maç için bulunduğu Konya’da, 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli oyuncu Ahmet Çalık’ın ailesine toplu olarak taziye ziyaretinde bulundu. A Milli Takım kafilesi, Ahmet Çalık’ın kardeşi Emir’i de eğitim gördüğü liseden alarak ziyaret için Çalık ailesinin evine geçti.

Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tüm teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcular ziyarette yer aldı. Hamit Altıntop, kafileyi karşılayan baba Ali Çalık’a, Ahmet Çalık’ın vefatı nedeniyle milli takım adına başsağlığı ve sabır diledi. Ali Çalık da ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, A Milli Takım’a teşekkür etti.

Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar duygulandırdı
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Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar duygulandırdı
Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık tüm futbol camiasını hüzne boğmuştu. 27 yaşındaki Konyasporlu futbolcu Çalık'ın vefatının ardından, sosyal medyada paylaşılan Kur'an-ı Kerim okuduğu video izleyenleri duygulandırdı. Paylaşım binlerce beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu.

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