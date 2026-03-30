A Milli Takımımız Kosova maçına hazır

A Milli Takımımız Kosova maçına hazır

14:2730/03/2026, Pazartesi
AA
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın Kosova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlı ekipte Merih Demiral idmanda takımdan ayrı çalıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın Kosova'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Yoğun yağış altındaki idman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kosova maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ay-yıldız futbolcu Merih Demiral, idmanda takımdan ayrı çalıştı. A Milli Takım kafilesi, saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Priştine'ye hareket edecek.

Milliler, saat 19.00'da maçın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise yürüyüşün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.




