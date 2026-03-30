A Milli Takımımız Kosova maçına hazır

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Yoğun yağış altındaki idman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kosova maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Milliler, saat 19.00'da maçın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise yürüyüşün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.