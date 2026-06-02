A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başladı

A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başladı

15:142/06/2026, Salı
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başladı.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, uğurlama töreniyle ABD'ye gitti. Özel otobüsle havalimanına gelen ay-yıldızlılar, çiçeklerle karşılanırken bando ekibi de törende hazır bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, uğurlama töreniyle ABD'ye gitti.

İstanbul Havalimanı'nda yeni hizmete giren JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali önündeki törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve İGA Üst Yöneticisi Selahattin Bilgen katıldı.

Güvenlik eşliğinde özel otobüsle havalimanına gelen ay-yıldızlılar, çiçeklerle karşılanırken bando ekibi de törende hazır bulundu.

Karşılamanın ardından milli takım heyeti, ABD'ye gitmek üzere uçağa geçti. Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek milli takım, sonrasında Miami'ye hareket edecek.


