A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, uğurlama töreniyle ABD'ye gitti. Özel otobüsle havalimanına gelen ay-yıldızlılar, çiçeklerle karşılanırken bando ekibi de törende hazır bulundu.
İstanbul Havalimanı'nda yeni hizmete giren JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali önündeki törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve İGA Üst Yöneticisi Selahattin Bilgen katıldı.
Karşılamanın ardından milli takım heyeti, ABD'ye gitmek üzere uçağa geçti. Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek milli takım, sonrasında Miami'ye hareket edecek.