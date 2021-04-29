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Spor Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabından özür diledi
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Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabından özür diledi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 26 yaşındaki futbolcu, "Hatamdan dolayı çok üzgünüm. Tüm camiadan özür dilerim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabından özür diledi
Abdulkadir Parmak

Trabzonspor'un Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile oynadığı karşılaşmadaki disiplinsiz davranışı nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılan oyuncusu Abdulkadir Parmak, özür diledi.

Bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray maçı sonrasında yaşananlar ile ilgili yerel ve ulusal medyada yapılan yorumların, tartışmaların ve konunun aktarılma biçiminin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Parmak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  • "Böyle bir konuyla gündeme gelmekten ve sadece benim hatalı olduğum bu olay üzerinden Trabzonspor Kulübü'nün farklı şekillerde yıpratılıyor olmasından son derece rahatsız olduğumu ve çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Bu gelinen noktada çok üzgün olsam da alınan karara saygı duymaktan ve kulübümün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim ya da farklı bir ajandam yoktur. Öncelikle sayın hocam Abdullah Avcı ve ekibinden, Trabzonspor Yönetim Kurulundan tüm camiadan ve üzerimde emeği, hakkı olan herkesten özür dilerim. Saygılarımla."

Abdulkadir Parmak'ın Instagram'dan yaptığı açıklama.
Abdulkadir Parmak'ın Instagram'dan yaptığı açıklama.

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