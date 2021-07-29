Abdulkadir Parmak Trabzonspor'dan ayrılıyor: Transfer görüşmeleri başladı

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'le anlaşan Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak gelişmesi yaşandı.
Orta sahada alternatiflerini artıran bordo-mavili takımda 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılabileceği bildirildi.
Abdülkadir Parmak'ı kadrosuna katmak isteyen Adana Demirspor'un oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
- Geçen sezon Galatasaray ile oynanan karşılaşma sonrasında 'disiplinsiz davranışları' nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak, özür dilemesi sonrası bordo-mavililerin yeni sezon kampına dahil edilmişti.