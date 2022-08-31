Abdullah Avcı takımı motive ediyor

Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da oynayan ve yoğun bir döneme girecek olan Trabzonspor’da sakatların sıkıntısının yanı sıra yeni transferlerin geç gelmesi Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı düşündürüyor. Futbolcularla konuşan tecrübeli teknik adam, oyun formasyonu ve beklentileri ile ilgili toplantılar yapıyor.

Ümraniyespor deplasmanından sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros ile deplasmanda karşılaşacak olan bordo-mavili takım, dönüşte de Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Son 4 maçta galibiyet alamayan Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularının moralini yüksek tutmaya ve onları motive etmeye çalışıyor.

Yine yaparız

Avcı, oyuncularına, bu seriyi kayıpsız kapatmak zorunda olduklarını belirterek, sakatlar ve yeni transferlerin adaptasyon sıkıntısına rağmen bunu başaracak güçleri olduğunu söyledi. Geçen sezonu şampiyon kapattıklarını ve yüksek bir potansiyele sahip olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına da bunu aşılamaya çalışıyor.

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HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarımız Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.



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