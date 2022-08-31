Spor Abdullah Avcı takımı motive ediyor
FUTBOL FUTBOL

Abdullah Avcı takımı motive ediyor

Avrupa’da ve Süper Lig’de üst üste aldığı kötü sonuçlar nedeniyle moralsiz günler geçiren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı yoğun mesai harcıyor. Deneyimli teknik adam, Ümraniyespor, Ferencvaros ve Adana Demirspor maçlarıyla ilgili takımı motive etmeye çalışıyor.

Abone Ol Google News
Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Abdullah Avcı toplantıda oyuncularına ne dedi?
Abdullah Avcı oyuncularıyla toplantı yaptı.

Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da oynayan ve yoğun bir döneme girecek olan Trabzonspor’da sakatların sıkıntısının yanı sıra yeni transferlerin geç gelmesi Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı düşündürüyor. Futbolcularla konuşan tecrübeli teknik adam, oyun formasyonu ve beklentileri ile ilgili toplantılar yapıyor.

Ümraniyespor deplasmanından sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros ile deplasmanda karşılaşacak olan bordo-mavili takım, dönüşte de Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Son 4 maçta galibiyet alamayan Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularının moralini yüksek tutmaya ve onları motive etmeye çalışıyor.

  • Yine yaparız
  • Avcı, oyuncularına, bu seriyi kayıpsız kapatmak zorunda olduklarını belirterek, sakatlar ve yeni transferlerin adaptasyon sıkıntısına rağmen bunu başaracak güçleri olduğunu söyledi. Geçen sezonu şampiyon kapattıklarını ve yüksek bir potansiyele sahip olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına da bunu aşılamaya çalışıyor.

Andreas Cornelius Kopenhag'a transfer oldu
SPOR
Andreas Cornelius Kopenhag'a transfer oldu


Premier Lig Kartalı

Premier Lig 'Kartalı'

Beşiktaş Siriki Dembele ile anlaşma sağladı
21.45 problemi

21.45 problemi

​Süper Lig maçlarının geç başlaması birçok sorun oluşturuyor
Almanyaya geri döndü

Almanya'ya geri döndü

​Mergim Berisha Augsburg ile anlaşma sağladı
Yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu

Andreas Cornelius Trabzonspor'dan ayrıldı.
Gol kralı transfer oldu

Gol kralı transfer oldu

​Ligde 20 gol atan Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Crivelli'nin yeni takımı belli oldu.
Naci Ünüvar Trabzonspor'da

Naci Ünüvar Trabzonspor'da

​Genç oyuncu 1 yıllığına Ajax'tan kiralandı.
Futbolseverleri <br>şaşkına çevirdi

Futbolseverleri
şaşkına çevirdi

Fenerbahçe maçında oyuna girdi ve herkesi etkiledi.
Futbola bıraktı

Futbola bıraktı

​Mevlüt Erdinç, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.
Veda etti

Veda etti

​Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Tiago Çukur kiralandı

Tiago Çukur kiralandı

​Fenerbahçe, yeni transferini Belçika'ya kiraladı.
Karar doğru mu?

Karar doğru mu?

​Eski hakemler Valencia'nın kırmızı kartını yorumladı
Acil 3 talep

Acil 3 talep

Galatasaray transferleri bitirmek istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.