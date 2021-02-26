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Abdullah Avcı: Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin kendileri için sadece 3 puanlık bir maç olduğuna dikkat çekerek, “Takım olma adına çok yol kat ettik. Mücadele gücü yüksek olacak bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ligde 4. sırada yer alıyor.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ligde 4. sırada yer alıyor.

Süper Ligin 27. Haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu zorlu karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yarışı içinde kendisine yer bulmak istiyor. Fenerbahçe maçının kendileri için sadece 3 puanlık bir maç olduğuna dikkat çeken teknik direktör Abdullah Avcı, derbiyi kazanarak yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Başarılı teknik adam, “Daha öncede belirttiğim gibi her maçı kendi içinde değerlendirip, planlamamızı yapıyoruz. Kazandıkça yapmak istediklerimizi uygulamak için moral buluyoruz. Futbolcu arkadaşlarım takım olma adına çok yol kat ettiler. Oyun içinde zaman zaman eksiklerimiz olsa da yardımlaşma ile bu eksikleri gideriyoruz. Fenerbahçe karşılaşmasında da en önemli avantajımız bu olacak. Mücadele gücü yüksek olacak bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

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Puanlar eşitlenecek

Bu arada Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 17 karşılaşmada tek mağlubiyeti bulunan Trabzonspor’da, Fenerbahçe maçı öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Karadeniz ekibi, pazar günü oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 51’e yükseltecek ve üçüncü sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen bordo- mavililer, Fenerbahçe’yi mağlup etmesi durumunda zirve yarışında da daha iddialı konuma gelecek.

  • Fırtına daha etkili
  • Trabzonspor-Fenerbahçe maçında gözler kanat oyuncularında olacak. Trabzonspor’un Ekuban ve Nwakaeme’den oluşan hücum hattı, bordo-mavili ekibin en büyük silahı olacak. Sarı-lacivertli takımda ise Yunan yıldız Pelkas ve Osayi Samuel’in, sarı- lacivertli takımın kanatlarını oluşturması bekleniyor. Trabzonspor’un kanat oyuncuları Nwakaeme 6 gol ve 5 asist, Ekuban ise 6 gol 3 asistlik performansıyla doğrudan 20 gole katkı sağladı. İki futbolcu Fenerbahçe maçında da Trabzonspor’un en büyük hücum gücü olacak. Osayi Samuel henüz gol ve asist katkısı sağlamazken, Pelkas 4 gol ve 6 asistle 10 gole katkı sağladı. Trabzonspor maçında forvet oynaması beklenen Valencia ise 4 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Valencia eklense dahi 3 futbolcunun toplam katkısı Trabzonspor’un kanatlarına yetişemiyor.

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