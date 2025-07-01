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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sorularına yanıt: 'Yırttım ben bu işlerden'

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sorularına yanıt: 'Yırttım ben bu işlerden'

Haber Merkezi
17:161/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Hull City Başkanı Acun Ilıcalı
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı, yeni sezonda iddialı olduklarını söyledi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, geçtiğimiz sezon Kayserispor’da görev yapan Sergej Jakirovic yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Başkan Acun Ilıcalı da ilk idmanda takımının yanında olurken, bugün İstanbul’a geldi. Ilıcalı, Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Ilıcalı, "İngiltere’den geldim. Hull City’de sezonu açtık. Bizim için de dün hocamızla beraber çok önemli bir gündü. Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla dün akşam buluştuk. Onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


"Yırttım bu işlerden"

Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin transfer süreciyle ilgili gelen soruya ise, "Yırttım bu işlerden ben" yanıtını verdi.



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