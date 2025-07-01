Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sorularına yanıt: 'Yırttım ben bu işlerden'

Ilıcalı, "İngiltere’den geldim. Hull City’de sezonu açtık. Bizim için de dün hocamızla beraber çok önemli bir gündü. Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla dün akşam buluştuk. Onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.