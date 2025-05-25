Adana Demirspor kazandı! Başakşehir'in beşinciliği kesinleşti

Bu sonuçla ligde 13. yenilgisini yaşayan Başakşehir, 54 puanda kaldı. Sezonun bitimine bir hafta kala ligi 5. sırada tamamlaması kesinleşen turuncu-lacivertliler, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adana Demirspor ise Süper Lig'de 3. galibiyetini aldı.





Maçtan önemli dakikalar





20. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Orta sahada Umut Güneş'in Bünyamin Balat'a yaptığı baskı sonucunda Deniz Türüç topun sahibi oldu. Deniz'in ara pasında meşin yuvarlağı kontrol eden ve kaleye yönelen Keny, ceza yayı içinden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 1-0.





27. dakikada Adana Demirspor, penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Operi ile girdiği ikili mücadelede Fougeu'nun yerde kalması üzerine hakem Gürcan Hasova penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Hasova, kararını değiştirmedi.





32. dakikada penaltı atışını kullanan Yusuf Barasi, topu ağlarla buluşturarak beraberliği sağladı: 1-1.





35. dakikada ev sahibi ekip, ikinci golü buldu. Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Opoku'nun kafasından seken top, Operi'nin göğsüne çarpıp kaleye yöneldi. Operi, kaleci Deniz Dönmezer'in uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı altıpasın içinde tamamlayarak filelerle buluşturdu: 2-1.





45 5. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Djalo'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarptıktan sonra yandan auta gitti.





RAMS Başakşehir, ilk devreyi 2-1 önde bitirdi.





65. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta Ozan Demirbağ'ın yerden pasında topla buluşan Alioui, ceza sahası içinde 4 rakip oyuncunun arasından çıkardığı şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.





90 4. dakikada konuk takım öne geçti. Maestro'nun kendi yarı sahasında sol çizgiden pasında savunmanın arkasına sarkan Aimbetov, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.



