Adem Bona’dan Indiana karşısında 6 sayı

13:0125/02/2026, Çarşamba
IHA
Adem Bona, 14 dakika parkede kalırken, 6 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

NBA’de Philadelphia 76ers, konuk olduğu Indiana Pacers’ı 135-114’lük skorla mağlup ederken, milli basketbolcu Adem Bona, 6 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 11 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers, Gainbridge Fieldhouse’da karşılaştığı Indiana Pacers’ı 135-114’lük skorla mağlup etti ve 32. galibiyetini kazandı. Philadelphia’da milli basketbolcu Adem Bona, 14 dakika parkede kalırken, 6 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Konuk ekipte ayrıca Tyrese Maxey 32 sayı ve Joel Embiid de 27 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 44. yenilgisini alan Indiana’da ise Andrew Nembhard ile Micah Potter 23’er sayı kaydetti.

Oklahoma City Thunder 45. galibiyetini kazandı

Oklahoma City Thunder deplasmanda mücadele ettiği Toronto Raptors’ı 116-107’lik skorla yendi. Bu sezonki 45. galibiyetini elde eden Oklahoma’da Cason Wallace 27 sayı ve Isaiah Joe de 22 sayıyla müsabakayı tamamladı. Ligdeki 24. yenilgisini alan Toronto’da ise RJ Barrett 21 sayı, Immanuel Quickley ile Ja Kobe Walter da 17’şer sayıyla oynadı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 114 - Philadelphia 76ers: 135

Toronto Raptors: 107 - Oklahoma City Thunder: 116

Atlanta Hawks: 119 - Washington Wizards: 98

Brooklyn Nets: 114 - Dallas Mavericks: 123

Cleveland Cavaliers: 109 - New York Knicks: 94

New Orleans Pelicans: 113 - Golden State Warriors: 109

Milwaukee Bucks: 128 - Miami Heat: 117

Chicago Bulls: 99 - Charlotte Hornets: 131

Phoenix Suns: 81 - Boston Celtics: 97

Portland Trail Blazers: 121 - Minnesota Timberwolves: 124

Los Angeles Lakers: 109 - Orlando Magic: 110

