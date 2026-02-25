Adem Bona’dan Indiana karşısında 6 sayı

NBA’de normal sezon heyecanı 11 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers, Gainbridge Fieldhouse’da karşılaştığı Indiana Pacers’ı 135-114’lük skorla mağlup etti ve 32. galibiyetini kazandı. Philadelphia’da milli basketbolcu Adem Bona, 14 dakika parkede kalırken, 6 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Konuk ekipte ayrıca Tyrese Maxey 32 sayı ve Joel Embiid de 27 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 44. yenilgisini alan Indiana’da ise Andrew Nembhard ile Micah Potter 23’er sayı kaydetti.