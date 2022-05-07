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Ağaoğlu’ndan Atakaş Hatayspor’a teşekkür

Süper Lig’in 36’ncı haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor’a ‘şampiyon’ unvanıyla konuk olan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin başlangıcında bordo mavili oyuncuları sahada alkışlarla karşılayarak onore eden tüm Hataysporlulara teşekkür etti.

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Haber Merkezi DHA
Ağaoğlu’ndan Atakaş Hatayspor’a teşekkür
Ahmet Ağaoğlu

Süper Lig’in 35’inci haftasında ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, unvanıyla ilk maçına dün akşam Atakaş Hatayspor karşısında çıktı. Karşılaşmanın başlangıcında Hataysporlu oyuncu ve teknik ekibin şampiyon takımı alkışlarla sahada karşılaması maçın unutulmazları arasında girdi.

Yaşananları tribünden izleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da şampiyon takımıyla gururlanarak gözyaşlarını tutamadı.

"Sporun barışçıl ruhu"

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamayla Hatayspor yönetimi, futbolcuları ve taraftarlarına teşekkür eden Ahmet Ağaoğlu, “Kafilemiz Hatay’a indiği andan şehirden ayrılana kadar bizlere eşlik ederek büyük bir misafirperverlik örneği gösteren Hatayspor Başkanı Sayın Nihat Tazearslan, Başkan vekili Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyelerine, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında büyük bir özveriyle görev yapan devlet erkanımıza, takımımız sahaya çıktığı anda “Şampiyon” tezahüratlarıyla sporun barışçıl ruhunu tüm Türkiye’ye gösteren Hataylı futbolseverlere, seremoni töreni öncesinde takımımızı alkışlayan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve futbolcularına bu centilmen tavırlarından dolayı şahsım ve camiam adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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