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Spor

Ahmet Nur Çebi derbiyi bekliyor

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alınmasının ardından tüm camia, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olup olmayacağı yönündeki kararı bekliyor. Çebi'nin Galatasaray maçının sonucuna göre hareket edeceği ifade edildi.

10:42 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş Süper Lig'de 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Süper Lig'de 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifası ile zirve yapan huzursuzluk bitmiş değil. Başkan Ahmet Nur Çebi ile siyah-beyazlı taraftarlar arasındaki gerginlik devam ediyor. Çebi'nin ise Galatasaray derbisinin kazanılması ile birlikte buzları eritmeyi planladığı öğrenildi.


Yönetim, olağanüstü seçim kararı alsa da tarihi net olarak açıklamadı. Bu durum da camiada belirsizlik oluşturuyor. Muhalefetteki isimler ve başkan adayı olmak isteyenler, tarihin netleşmesini ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olup olmayacağını bekliyor. Çebi'nin ise önümüzdeki hafta Rams Park'taki Galatasaray derbisinin sonucuna göre karar vereceği öğrenildi.


Yılmaz motive ediyor

Beşiktaş'ta kulüp içerisinde kongre gündemi ve sıkıntılar yaşanırken, futbol takımı ise 21 Ekim'de oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Güneş'in istifasından sonra yerine geçen yardımcısı Burak Yılmaz, oyuncuları fiziki ve mental olarak derbiye hazırlamaya çalışıyor. Yılmaz, takımın kongreden etkilenmemesi için de birebir görüşmeler yapıyor.






#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
#Süper Lig
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