Ahmet Nur Çebi derbiyi bekliyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifası ile zirve yapan huzursuzluk bitmiş değil. Başkan Ahmet Nur Çebi ile siyah-beyazlı taraftarlar arasındaki gerginlik devam ediyor. Çebi'nin ise Galatasaray derbisinin kazanılması ile birlikte buzları eritmeyi planladığı öğrenildi.





Yönetim, olağanüstü seçim kararı alsa da tarihi net olarak açıklamadı. Bu durum da camiada belirsizlik oluşturuyor. Muhalefetteki isimler ve başkan adayı olmak isteyenler, tarihin netleşmesini ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olup olmayacağını bekliyor. Çebi'nin ise önümüzdeki hafta Rams Park'taki Galatasaray derbisinin sonucuna göre karar vereceği öğrenildi.





Yılmaz motive ediyor





Beşiktaş'ta kulüp içerisinde kongre gündemi ve sıkıntılar yaşanırken, futbol takımı ise 21 Ekim'de oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Güneş'in istifasından sonra yerine geçen yardımcısı Burak Yılmaz, oyuncuları fiziki ve mental olarak derbiye hazırlamaya çalışıyor. Yılmaz, takımın kongreden etkilenmemesi için de birebir görüşmeler yapıyor.



















