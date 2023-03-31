Ahmet Nur Çebi: "Kararı adil bulmuyoruz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Başkan Çebi, 7 takımın şu anki uygulamayı doğru bulmadığını söyledi. Çebi, "Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı almıştır, değiştirebilir. Lig devam ediyor. Değiştirilmesini talep ediyoruz, adil bulmuyoruz. Yaklaşık 7 takımın şu anki uygulamanın doğru olmadığını, ligden çekilen takımların maçlarının yok hükmünde olması gerektiğini belirtti. 4 takım da kararı doğru bulduklarını ifade etti. Toplantıda olmayan 6 takıma sorulmasına karar verildi. Son durum ne bilmiyorum. Kulüpler bugün akşama kadar görüşlerini belirtecek. Nasıl bir karar çıkacak bilmiyorum. 7 kulüp içerisinde belki 1-2 tanesi puan olarak avantajlı gözükse dahi diğer 5-6 tanesinin kısmen zarar görmesine ve bu işten hiçbir menfaat sağlamasına rağmen bu durumun adaletli olmadığını söylemeleri ilginçti" dedi. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"Maalesef o açıklama çok erken yapıldı"

"Depremden 3 gün sonrasıydı. Bu toplantıda birkaç alternatif üzerinde duruldu. Ağırlık olarak üzerinde durulan konu, depremden zarar gören 2 tane takımın yarışmaya devam edemeyecekleri, ligde kalma hakları muhafaza edilmeleri hakkında karar birliğine vardık. Herkes itirazsız, canıgönülden bunu kabul etti zaten. Yanlarında olacağımızı da söyledik, kapılarımızı da hepimiz açtık. Onların çekilmesiyle alakalı birkaç alternatif söylendi. Herkes görüşünü söyledi. Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Ali Koç Beyefendi ile TFF Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi Beyefendi'nin açıklaması var o günlerde, iki tane alternatif üzerinde duracaklarını söylediler. Oradan bir karar çıkmadı. Sadece görüş alışverişinde bulunuldu. Konu o gün kapandı. Daha sonra TFF, 2-3 görüşten birini benimsedi ve açıkladı. Maalesef o açıklama çok erken yapıldı. 25 gün sonra da yapılabilirdi. Zaten ligler yeteri kadar ertelendi. Lig başlamadan 1-2-3 gün evvel de açıklanabilirdi. 3 hafta önce açıklanması gereksizdi. Biz de yanlış şekilde anlaşılarak gündem olduk. Bize bir soru soruldu, cevap verdik. O gün, şu an uygulanan sistemin adaletli olmadığını söyledik. Söylediklerim o an yanlış anlaşıldı. Anlayabiliyorum. O gün sessiz kalan rakiplerimiz, kendi taraftarlarını ve sosyal medyalarını el altından devreye soktuğunu biliyoruz. Beşiktaş'ta muhalefette olan arkadaşlarımızın sosyal medya ayakları da katıldı. O andaki durumu anlayamayan, duygusal olan Beşiktaşlı kardeşlerimiz de vardı. Hepimiz duygusalızdır, ben çok iyi anlıyorum. Onlar da yanlış oldu şeklinde onlara katıldı. O anda da sanki TFF'nin aldığı bu karar doğruymuş algısı yaratıldı."





"Rakiplerimiz iyi iş başardılar"

"Rakiplerimizin menfaatine yarayacak şekilde bu süreç yönetildi. Rakiplerimiz iyi iş başardılar yani. Sonuç itibarıyla adaletten uzak olduğunu iddia ettiğimiz bu kararın, o günkü sıcak atmosferden etkilenilerek alelacele alınmış olabileceğini kendimize göre gerekli enstrümanlarla gündeme getirmeye başladık lig başladıktan sonra."





Yabancı kuralı

"Yabancıların sayısını kısıtlayarak yerlilerin oynamasını dikte edersiniz aslında yerli oyuncularımızın önünü kapatıyorsunuz. Bunu yapmayın dedik. Çünkü Türk futbolcularımızın yer bulabilmesi için rekabet etmesi gerekir dedik, anlayan olmadı. 8+3 kuralı devam edecek dediler. Çok büyük bonservis bedelleriyle ödeyip transferler yaptık. Birçok kulüp bizim gibi yerli oyuncuları mecbur kalıp kadrosuna kattı. Bunun sonucunda yabancı sayısı kalksın diyorlarsa yerli oyunculara ödediğim bonservis bedellerinin öderlerse itiraz etmem. O oyuncular bende kalmak şartıyla."





Onur Bulut konusu

"Her iki taraf da kendisnin haklı olduğunu düşünüyor. Ben en başından beri sessiz kaldım. Kayserispor çok değerli bir kulüp. Maalesef başkan ve yöneticilerinin kırıcı söylemlerde bulunduğunu hatırlıyorum. Oyuncu üzerinde çok tatsız şeyler söz konusu. Sadece şunu söylemek istiyorum, herkesin bildiği bir şey var. İmza atıyorsanız ve sonrasında imza yetkisi yok diyorsanız, bunun adı karşınızdaki insanı kandırmaktır. Emek veren bir futbolcu. Umarım UÇK doğru bir karar verir."



















