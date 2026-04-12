Ahmet Pektaş: Bu galibiyet eşime ve kızıma armağan olsun

"Bize göre daha çok pozisyona girdi, doğruyu söylemek gerekiyor, fakat pozisyonları değerlendiremediler. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bugün kazanan taraf biz olduk. Biz savunma anlayışımızı daha doğru oluşturduk. 2-3 haftadır bu oyun üzerinde çalışıyoruz. Topu onlara etkisiz bölgelerde bilerek bıraktık. Zaman zaman hatalar da yaptık. Vanspor'u doğru çalışmıştık. Topa sahipler ama ağır oynadıklarını, zaman zaman hata yaptıklarını ve top onlardayken daha hataya müsait olduklarını biliyorduk. Biz de sürekli geçiş oyunlarıyla etkili olmaya çalıştık. Bugün bir tane etkili geçişimiz vardı. Aslında doğru finalleri yapsak birden fazla gol olabilirdi. Neticede biz galip geldik. Maçtan bağımsız olarak şunu söylemek istiyorum. Dün bir kızım dünyaya geldi. Bu galibiyet hem eşime hem kızıma armağan olsun."