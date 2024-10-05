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Al Nassr - Al Orubah maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftası

Al Nassr - Al Orubah maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftası

13:325/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında Al Nassr evinde Al Orubah’ı konuk ediyor.
Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında Al Nassr evinde Al Orubah’ı konuk ediyor.

Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında Al Nassr evinde Al Orubah’ı konuk ediyor. Karşılaşma bugün saat 18.15’te başlayacak. 6. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr 4 galibiyet elde etti ve 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Peki, Al Nassr - Al Orubah maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte maç hakkında tüm detaylar.

Al Nassr, Arabistan Ligi 6. haftasında evinde Al Orubah ile karşılaşacak. Evinde 3 maçtır kaybetmeyen Al Nassr maç eksiğiyle 11 puanla 4. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynadığı son 4 maçı kazanamayan Al Orubah ise 7 puanla 11. sırada yer alıyor. Peki, Al Nassr - Al Orubah maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.

AL NASSR - AL ORUBAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Al Nassr - Al Orubah maçı bugün saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

AL NASSR - AL ORUBAH CANLI SKOR

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI






#Al Nassr
#Al Orubah
#Suudi Arabistan Pro Lig

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