İspanya La Liga 9. haftasında Real Madrid evinde Villarreal’i konuk ediyor. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. La Liga'da çıktığı son 40 maçı kaybetmeyen Real Madrid bu seriyi devam ettirmek istiyor. Milli yıldız Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Real Madrid - Villarreal canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…