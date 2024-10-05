Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında Al Nassr evinde Al Orubah’ı konuk ediyor. Karşılaşma bugün saat 18.15’te başlayacak. 6. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr 4 galibiyet elde etti ve 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Peki, Al Nassr - Al Orubah maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte maç hakkında tüm detaylar.
Al Nassr, Arabistan Ligi 6. haftasında evinde Al Orubah ile karşılaşacak. Evinde 3 maçtır kaybetmeyen Al Nassr maç eksiğiyle 11 puanla 4. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynadığı son 4 maçı kazanamayan Al Orubah ise 7 puanla 11. sırada yer alıyor. Peki, Al Nassr - Al Orubah maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.
AL NASSR - AL ORUBAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Al Nassr - Al Orubah maçı bugün saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.