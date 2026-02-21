Başakşehir, Süper Lig 23. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14. dakikada David Selke ile 44. dakikada Shomurodov (P) attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig 23. haftasında Alanyaspor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1 kazandı.
Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14. dakikada David Selke ile 44. dakikada Shomurodov (P) kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 67. dakikada Hadergjonaj attı.
Başakşehir'de sarı kart gören Leo Duarte, TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından 10 yıl sonra rakibini sahasında mağlup eden Başakşehir, puanını 36'ya yükselterek 6. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 26 puanla 10. basamakta kaldı.