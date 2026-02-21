Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Alanya'da üç gollü maç Başakşehir'in (ÖZET)

Alanya'da üç gollü maç Başakşehir'in (ÖZET)

18:0021/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Başakşehir, Süper Lig 23. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14. dakikada David Selke ile 44. dakikada Shomurodov (P) attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig 23. haftasında Alanyaspor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1 kazandı.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14. dakikada David Selke ile 44. dakikada Shomurodov (P) kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 67. dakikada Hadergjonaj attı.

Başakşehir'de sarı kart gören Leo Duarte, TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından 10 yıl sonra rakibini sahasında mağlup eden Başakşehir, puanını 36'ya yükselterek 6. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 26 puanla 10. basamakta kaldı.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ
Alanyaspor - Başakşehir maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Süper Lig
#Alanyaspor
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DÜZENLEME: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var? İnfaz düzenlemesi