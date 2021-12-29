Alanyaspor kupada farklı kazandı

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CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun terör örgütü PKK’nın derneği DİAYDER'i ziyaretinin fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan terör bağlantılı personeller bir bir deşifre olurken, skandallara CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu da dahil oldu. İmamoğlu'nun PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (DİAYDER) ziyaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. Aynı dernek üyeleriyle daha önce PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve HDP'li Selahattin Demirtaş'ın da görüştüğü fotoğraflar deşifre oldu.