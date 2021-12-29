Alanyaspor kupada farklı kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Günün ilk maçında Aytemiz Alanyaspor evinde TFF 3. Lig takımlarından Mardin 1969 Spor'u konuk etti. Karşılaşama ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Alanyaspor'un gollerini 17, 31 ve 48. dakikalarda Khouma Babacar, 34. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ve 53. dakikada Oğuz Aydın'dan geldi. Bu sonucun ardından Alanyaspor adını bir üst tura yazdırırken Mardin 1969 Spor kupaya veda etti.
Alanyaspor Süper Ligde 28 puanla 8. sırada yer alıyor. Mardin 1969 Spor ise TFF 3. Lig 3. Grupta 18 puanla 14. basamakta yer alıyor.