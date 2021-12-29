Spor Alanyaspor kupada farklı kazandı
FUTBOL FUTBOL

Alanyaspor kupada farklı kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında konuk ettiği TFF 3.Lig ekibi Mardin 1969 Spor'u 5-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor kupada farklı kazandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor Mardin 1969 Spor'u 5-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Günün ilk maçında Aytemiz Alanyaspor evinde TFF 3. Lig takımlarından Mardin 1969 Spor'u konuk etti. Karşılaşama ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Alanyaspor'un gollerini 17, 31 ve 48. dakikalarda Khouma Babacar, 34. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ve 53. dakikada Oğuz Aydın'dan geldi. Bu sonucun ardından Alanyaspor adını bir üst tura yazdırırken Mardin 1969 Spor kupaya veda etti.

Alanyaspor Süper Ligde 28 puanla 8. sırada yer alıyor. Mardin 1969 Spor ise TFF 3. Lig 3. Grupta 18 puanla 14. basamakta yer alıyor.
Acı tesadüf

Acı tesadüf

Kaza yerinden geçerken fark etti.
Kangal ilk sırada

Kangal ilk sırada

Ülkemizde yaşayan ve farklı özelliklere sahip köpek ırkları.
MİT ve TSKdan nokta operasyonu

Gara'da 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

​Sovyetler'in çöküşünden bu yana bir ilk.

​Albayrak Grubu'nun geleneksel “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli'ni hizmete açtı.

​300 TL'ye mal oldu anahtarsız ve şoförsüz gidiyor...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.