Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Alanyaspor Sivas maçına hazır

Alanyaspor Sivas maçına hazır

16:3830/05/2025, vendredi
IHA
Sonraki haber
Teknik direktör Joao Pereira, oyuncularına son taktikleri verdi.
Teknik direktör Joao Pereira, oyuncularına son taktikleri verdi.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig’in son haftasında sahasında Sivasspor ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile maçın hazırlıklarını tamamladı.


Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.


Antalya temsilcisi, ligin kapanış maçında yarın saat 19.00’da Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.





#Süper Lig
#Alanyaspor
#Sivasspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı