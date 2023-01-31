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ÖZET | Alanyaspor-Sivasspor: 0-3

Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sivasspor deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini almış oldu. Alanyaspor-Sivasspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:56 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Sivasspor'un gol sevinci

Sivasspor'un gol sevinci

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor evinde Sivasspor'u konuk etti. Deplasman ekibi maçtan 3-0 galip ayrıldı. Sivasspor deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini almış oldu.

Sivasspor'un gollerini 32. ve 45+2'de Yatabare ile 50. dakikada Gradel attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 21'e çıkartırken, Alanyaspor ise 25 puanda kaldı. Gelecek hafta ise Alanyaspor İstanbulspor'a konuk olurken, Sivasspor Beşiktaş'ı konuk edecek.

Alanyaspor-Sivasspor maç özeti

  • 17. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza sahası çizgisine kadar ilerledi. Gradel’in kaleye düzgün şutunu kaleci Runarsson yumrukla uzaklaştırdı.
  • 29. dakikada Yatabare’nin ceza sahası gerisinde verdiği pasta kaleci Runarsson’u önde gören Gradel direkt kaleyi düşündü. Gradel’in şutunu kaleci Runarsson güçlükle kornere çeldi.
  • 32. dakikada Alanyaspor’dan Umut Güneş’in ayağında topu kapan Gradel pasını Yatabare ile buluşturdu. Yatabare’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
  • 38. dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışından Zinedine Ferhat’ın gelişine şutu az farkla auta gitti.
  • 45+1. dakikada Sivassor’un kazandığı serbest vuruşta Uğur Çiftçi ceza sahası içine ortaladı. Yatabare kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-2

Alanyaspor-Sivasspor maç özeti izle




#Alanyaspor
#Sivasspor
#Süper lig
1 saat önce
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ÖZET | Alanyaspor-Sivasspor: 0-3
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