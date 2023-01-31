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Sivasspor'un gol sevinci
Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor evinde Sivasspor'u konuk etti. Deplasman ekibi maçtan 3-0 galip ayrıldı. Sivasspor deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini almış oldu.
Sivasspor'un gollerini 32. ve 45+2'de Yatabare ile 50. dakikada Gradel attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 21'e çıkartırken, Alanyaspor ise 25 puanda kaldı. Gelecek hafta ise Alanyaspor İstanbulspor'a konuk olurken, Sivasspor Beşiktaş'ı konuk edecek.
Alanyaspor-Sivasspor maç özeti izle