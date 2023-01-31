Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor evinde Sivasspor'u konuk etti. Deplasman ekibi maçtan 3-0 galip ayrıldı. Sivasspor deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini almış oldu.

Sivasspor'un gollerini 32. ve 45+2'de Yatabare ile 50. dakikada Gradel attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 21'e çıkartırken, Alanyaspor ise 25 puanda kaldı. Gelecek hafta ise Alanyaspor İstanbulspor'a konuk olurken, Sivasspor Beşiktaş'ı konuk edecek.