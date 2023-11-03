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Spor

Alanyaspor Teknik Direktörlüğe Fatih Tekke'yi getirdi

Geçtiğimiz haftalarda Ömer Erdoğan ile yolları ayıran Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke'yi takımın başına getirdiğini açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Mehmet Onur Nizamoğlu
18:28 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fatih Tekke daha önce İstanbulspor, Denizlispor, Boluspor gibi takımları da çalıştırmıştı.

Fatih Tekke daha önce İstanbulspor, Denizlispor, Boluspor gibi takımları da çalıştırmıştı.

Sezona Ömer Erdoğan yönetiminde başlayan Alanyaspor, alınan sonuçların ardından Erdoğan ile yollarını ayırmıştı. Yeni hoca arayışında olan Akdeniz ekibi, sezona İstanbulspor'da başlayan ve alınan sonuçlar nedeniyle yollarını ayıran Fatih Tekke'yi takımın başına getirdiğini açıkladı.


Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Alanyaspor, "Corendon Alanyaspor’umuza hoş geldin Fatih Tekke!" ifadelerini kullandı.


Fatih Tekke, geçen sezon Osman Zeki Korkmaz'ın ayrılmasının ardından İstanbulspor'un başına geçmiş ve takımı Süper Lig'de tutmuştu. Şu an Trendyol Süper Lig'de 14.sırada bulunan Alanyaspor'un 10 puanı bulunuyor.


Akdeniz ekibi ligin 11.haftasında Pazar günü saat 20.00'de Kayserispor'a konuk olacak. Tekke bu maçta ilk kez takımın başına geçecek.


#Trendyol Süper Lig
#Alanyaspor
#Fatih Tekke
23 dakika önce
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