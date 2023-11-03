Fatih Tekke daha önce İstanbulspor, Denizlispor, Boluspor gibi takımları da çalıştırmıştı.
Sezona Ömer Erdoğan yönetiminde başlayan Alanyaspor, alınan sonuçların ardından Erdoğan ile yollarını ayırmıştı. Yeni hoca arayışında olan Akdeniz ekibi, sezona İstanbulspor'da başlayan ve alınan sonuçlar nedeniyle yollarını ayıran Fatih Tekke'yi takımın başına getirdiğini açıkladı.
Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Alanyaspor, "Corendon Alanyaspor’umuza hoş geldin Fatih Tekke!" ifadelerini kullandı.
Fatih Tekke, geçen sezon Osman Zeki Korkmaz'ın ayrılmasının ardından İstanbulspor'un başına geçmiş ve takımı Süper Lig'de tutmuştu. Şu an Trendyol Süper Lig'de 14.sırada bulunan Alanyaspor'un 10 puanı bulunuyor.
Akdeniz ekibi ligin 11.haftasında Pazar günü saat 20.00'de Kayserispor'a konuk olacak. Tekke bu maçta ilk kez takımın başına geçecek.