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Aleksander Ceferin tek aday

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, nisanda yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

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Haber Merkezi AA
Aleksander Ceferin UEFA başkanlık seçimine tek aday olarak girecek
Aleksander Ceferin

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 5 Nisan'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek 47. UEFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için adaylık süreci sona erdi.

Seçime tek aday olarak gireceği açıklanan Ceferin, 4 yıl süreyle bir dönem daha görevde kalacak.

  • Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.
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