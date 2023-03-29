Alex Ferguson ile Arsene Wenger Şöhretler Müzesi'nde

Manchester United'da 1986-2013 yıllarında çalışan 81 yaşındaki Ferguson, 13 lig şampiyonluğu yaşadı. Premier Lig'in en fazla şampiyonluk elde eden teknik direktör unvanını elinde bulunduran İskoç çalıştırıcı, 11 kez yılın teknik direktörü seçildiği Premier Lig'de 810 maçta 528 galibiyet elde etti.