Alex üç maçı işaret etti: "Yönetim beni gönderebilir"

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi alıp, 21 puanla 9'uncu sırada yer alan Antalyaspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde başlayacak.





Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, ligin ilk yarısının sona ermesinden sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Alex de Souza'nın röportajından öne çıkanlar şöyle:

'Her şey futbol içerisinde oldu'

"Gelecek hafta Antalya'da çalışmanın 6'ncı ayını dolduracağım. Burada çalışmaktan dolayı memnunum. Ligin ilk yarısının bitmesi için Eyüpspor ve Trabzonspor maçı var, daha sonrası için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte iyi zamanlarımız ve kötü günlerimiz oldu. Kaybettiğimiz ve kazandığımız maçlar oldu. Her şey futbol içerisinde oldu. Umarım bundan sonrası da aynı şekilde devam eder."





'6 aydır güzel günlerimiz oldu'

"Bundan önceki buluşmamızda burada kısa bir süre geçmişti. Ne kulüple ilgili ne de takımla ilgili çok fazla bilgim vardı. Bugün itibariyle çok bilgim var. Bunların yanında Türkiye'de yeniden çalışma şansımdan dolayı Antalyaspor ve yönetimine teşekkür etmek isterim. 6 aydır güzel günlerimiz oldu. Bundan sonrası da umarım güzel geçer"

'Basın toplantılarına çok fazla karışma şansım olmuyor'

"Kesinlikle bu basın toplantılarını daha sıklıkla yapmamız lazım. Basın bize ne kadar yakın olursa biz de çalışmalarımızı daha iyi anlatabiliriz. Bununla birlikte bunun benim elimde olmadığının bilinmesini isterim. Ne kadar birbirimizle yakın olursak bizim çalışmalarımızı daha iyi anlatmamıza neden olur. Şuna açıklık getirilmesini isterim. Ne kadar yakın olursak, o kadar açıklık olacağını bilmenizi isterim ama benim üzerimde yetkili merciler var ve basın toplantılarına çok fazla karışma şansım olmuyor"





'Oradan gelen sadece Thalisson'du'

"Yaz transfer döneminde gelen diğer oyuncular kulüp tarafından belirlenen oyunculardı. Çalışma sistemi şu şekildeydi. Ben kulübe istediğim tarzdaki oyuncuları sundum ve oradan gelen sadece Thalisson'du ve diğerleri ise istediğim tarzdaki oyunculardı. Kafamda yansıtmak istediğim oyunun oranı çok düşük. Yansıtmak istediğim oyun için kadromda o oyuncular bulunmuyor."

'Takımda hızlı bir oyuncu yok'

"Hızlı bir oyuncu söylemek isterim ama bizim takımda hızlı bir oyuncu yok. Dediğim gibi kafamdaki oyunu yansıtabilmek için oyuncu kadromuz yok ama eldeki oyuncularla bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Takımımızda 25-26 oyuncu var ve en iyi verimi almak adına sahaya bunları sürüyoruz"





'Hepsinin üzerinde transfer yasağı var'

"Kulübün içinde bulunduğu bir zorluk var. Transfer tahtasının kapalı olma durumu var. Bunları hepsi yüzleşmemiz gereken bir durum. Bu sorunları konuşarak geçiriyoruz. İhtiyacımız olan oyuncular ve bunları kulübe bildiriyoruz ama karar mercisi kulüp. Benim istediğim karakterdeki oyuncular var. Mesela hızlı oyuncu karakteri bunlardan bir tanesi. Bunları almak isterken para gerekiyor. Bunların hepsinin ortasında bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bunların hepsinin üzerinde transfer yasağı var."

'Bu bölgede kısıtlı oyuncumuz var'

"Yönetim bununla yüzleşecektir ve ona göre hareket edecektir. Bunların hepsinin üzerine kadromuzda yer alan tüm oyuncularla en iyi oyunumuzu yansıtmaya çalışacağız. Stoper mevkimizde de sorunumuz var. Bu bölgede kısıtlı oyuncumuz var. Benim düşüncem elimizde olan oyuncularla önümüzdeki Eyüpspor maçına en iyi şekilde sahaya çıkmak"





'25 oyuncudan sorumluyum'

"Bunun karşılaştırmaya bile değmez, teknik direktör olmak çok daha zor. Ben oyuncuyken sadece kendimden sorumluydum. Teknik direktör olduğunuzda ise 25 oyuncudan sorumluyum. Onların çok fazla şeyiyle uğraşmam gerekiyor. Sorumluluklarınız bu seviyede daha da artıyor. Oynamak daha eğlenceli ve basit bir oyun"





'Sözleşmemin sonuna kadar buradayım'

"Hiç düşünmedim ve 2 yılık sözleşmem var. Sözleşmemin sonuna kadar buradayım. Taraftarlar bazen takım kötü gittiğinde ve kaybettiğinde görevli mercileri istifaya davet edebilir. Bu gayet normal ve bizimde görevimiz onları memnun etmek ve bu düşüncelere kapılmamalarını sağlamak."

'Düzenli bir takım oluşturmayı hedefliyorum'

"Öncelikle şöyle agresif ve hızlı bir şekilde top çalan, hızlı atağa çıkan bir takım olmasını ve bunu oynatmak isterdim. Şuan ki oyuncu grubuyla da bunu yansıtmaya çalışıyorum. Düzenli bir takım oluşturmayı hedefliyorum. Son maçlarda da bunları görebilirisiniz. Bütün oyunculardan en iyi verimi almak istiyoruz."





'Bu 3 maçta hedefimiz 9 puan'

“Önümüzde 3 maçlık seri var. Eyüpspor, Kocaelispor ve Trabzonspor maçları var. Bu 3 maçta hedefimiz 9 puan, eğer 0 puan alırsam yönetim beni gönderebilir. Alanyaspor maçını çevirmemiş olsaydım belki şu an burada oturmuyor olurdum"





'Galibiyet ve mağlubiyete göre her hafta yeriniz değişiyor'

“Sahaya her maçı kazanabilecek en iyi 11'i çıkarmaya çalışıyoruz. Galibiyet ve mağlubiyete göre her hafta yeriniz değişiyor. Çözmemiz ve yönetmemiz gereken sorunlarımız var"



















