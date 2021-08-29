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Ali Akman Hollanda'yı sallamaya devam ediyor

19 yaşındaki Ali Akman, Hollanda'da gollerine devam ediyor. Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen genç yetenek, Heracles ile oynanan karşılaşmada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Akman gol izle: NEC Nijmegen-Heracles gol izle
Ali Akman, Hollanda Ligi'nde ikinci golünü atmayı başardı.

Hollanda'da forma giyen Ali Akman, NEC Nijmegen formasıyla ikinci golünü attı. Heracles maçında takımını 1-0 öne geçiren genç oyuncu Hollanda'da gündem oldu.

19 yaşındaki forvet, geçtiğimiz hafta NEC Nijmegen formasıyla ilk golünü atmış ve 15'in üzerinde gol atmayı hedeflediğini duyurmuştu.

İşte Ali Akman'ın Heracles'e attığı gol;

  • Bursaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan sonrasında ise Alman ekibi Frankfurt'un yolunu tutan Ali Akman sezon başında NEC Nijmegen takımına kiralık olarak transfer olmuştu.

Ali Akman Hollanda'da gol siftahını yaptı
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Ali Akman Hollanda'da gol siftahını yaptı
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