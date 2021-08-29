Ali Akman Hollanda'yı sallamaya devam ediyor

Hollanda'da forma giyen Ali Akman, NEC Nijmegen formasıyla ikinci golünü attı. Heracles maçında takımını 1-0 öne geçiren genç oyuncu Hollanda'da gündem oldu.
19 yaşındaki forvet, geçtiğimiz hafta NEC Nijmegen formasıyla ilk golünü atmış ve 15'in üzerinde gol atmayı hedeflediğini duyurmuştu.
İşte Ali Akman'ın Heracles'e attığı gol;
August 29, 2021
- Bursaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan sonrasında ise Alman ekibi Frankfurt'un yolunu tutan Ali Akman sezon başında NEC Nijmegen takımına kiralık olarak transfer olmuştu.