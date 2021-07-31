Spor Ali Koç açıkladı Hiçbir görüşme yapmadık
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Ali Koç açıkladı: Hiçbir görüşme yapmadık

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, son günlerde gündemde yer eden transfer haberleri hakkında konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Koç açıkladı: Hiçbir görüşme yapmadık
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu toplantısında yapılacak transferler hakkında konuştu. Başkan Koç, son günlerde medyada yer alan Boupendza ve Vedat Muriqi iddialarına da yanıt verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"250 bin ağaç dikme sözü veriyoruz"

  • "Son 2-3 gündür canımız çok sıkkın. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Tüm canlıların hayatı kötü etkileniyor. Yüreğimiz, gördüklerimizi kaldırmıyor. Fenerbahçe olarak 250 bin ağaç dikme sözünü sizlerin huzurunda vermek istiyorum."

"Bielsa'yı getirsek, diyeceklerdi ki kupası yok"

  • "Bu kulübü seven, bu kulüp için kalbi atan herkesle beraber yeniden bir yola çıkıyoruz. Bu yolda önümüze çıkan her engelle mücadele etmeye devam etmeliyiz. Özellikle futbolda bu durum devam edecektir. Futbolda tanıdık bir ismi göreve getirdik. Bu karardan dolayı içim rahat. Bir kesim, sürekli bizi eleştiriyorlar. 'Bielsa'yı getirecekti.' deniyor. İnanın onu getirsek, 'Bu, hayatında kupa kazanamamış.' derlerdi."

"Hocamız 3-4 transfer istedi"

  • "Hocamız, kadroyu incelemek ve kimlerin gideceğini belirlemek istedi. Sahada her şeyini veren, terinin son damlasına kadar savaşan, hem sportif hem de özel hayatında sorumluluklarını bilerek yaşayan bir takım olmak zorundayız. Hocamız, takımdan ayrılmasını istediği oyuncuları aşağı yukarı belirledi. Transferdeki sessizliğimiz sizi ürkütmesin. Bunlar bilinçli adımlar. Hocamızın isteği doğrultusunda 3 ya da 4 transferimiz daha olacak. Bu transferler de direkt 11 katkısı yapacak isimler olacak."

"Muriqi ve Boupendza iddiaları gerçek değil"

  • "Taraftarlarımız rahat olmasını rica ediyorum. Bir sürü isim telafuz ediliyor. Mesela Boupendza. Biz Boupendza ile hiç görüşmedik ama zannedersiniz yarın gelecek. Vedat Muriqi iki gün tatile geliyor, 'Fenerbahçe'ye transfere geldi.' deniyor. Yok. Bizden bir açıklama gelene kadar hiçbir şeye inanmayın."

"Nihat Özdemir'in duruşu endişe verici"

  • "Yayıncıyla yaşanan sorunlar, yabancı kuralı.... Bu konuları, forma rengi gözetmeksizin çözmek için mücadele verirken TFF'nin ve sayın Nihat Özdemir'in bu anlamda duruşu şaşkınlık ve endişe vericidir. Sayın Özdemir, bu konu Ali Koç'un özel bir konusu değildir. Lütfen daha önce pek çok kez yaptığınız gibi konuyu kişiselleştirmeyin. Artık gerçekleri görün. Tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok. Kulak verin. Biz Fenerbahçe olarak iş birliğine hazırız ama bu garip tutumunuz değiştirmedikçe sizlerle her ortamda kapışmaya hazırız."

"Aşı olanları maça alalım"

  • "Bir öneri yapmak istiyorum. Bence stat kapasitelerini %50'den %100'e artıralım ve sadece aşı olanları maça alalım."

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