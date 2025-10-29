Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Aliağa'da keyifler yerinde

Aliağa'da keyifler yerinde

17:1429/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Futbolcular kupada üst tura çıkmanın sevincini yaşıyor.
Futbolcular kupada üst tura çıkmanın sevincini yaşıyor.

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etti.

Kupada 1. Lig'de mücadele eden Serikspor'u 4-3 mağlup eden sarı-siyahlılar büyük mutluluk yaşadı.


Teknik direktör Polat Çetin her iki kulvarda da galibiyet serilerini sürdürdüklerini belirterek, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Serikspor iyi bir rakip. Kupada devam etmek bizi çok sevindirdi. Bu maçın moraliyle ligde deplasmanda oynayacağımız Arnavutköy Belediyespor maçına hazırlanacağız. Bu maçı da kayıpsız geçerek kazanma serimize devam edeceğiz" dedi.





#2. Lig
#Aliağa Futbol Kulübü
#Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kredi kartı borç yapılandırması var mı, olacak mı?