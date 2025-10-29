Aliağa'da keyifler yerinde

Teknik direktör Polat Çetin her iki kulvarda da galibiyet serilerini sürdürdüklerini belirterek, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Serikspor iyi bir rakip. Kupada devam etmek bizi çok sevindirdi. Bu maçın moraliyle ligde deplasmanda oynayacağımız Arnavutköy Belediyespor maçına hazırlanacağız. Bu maçı da kayıpsız geçerek kazanma serimize devam edeceğiz" dedi.