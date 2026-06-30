2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Almanya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarının ardından 4-3 mağlup eden Paraguay, adını son 16 turuna yazdırdı. Turnuvada E Grubu'nu 6 puanla lider olarak tamamladıktan sonra 12 yıllık aranın ardından tekrar kupaya uzanmak isteyen Almanya ile Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nu 4 puanla 3. sırada bitiren Paraguay, Boston Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Almanya'da Galatasaray forması giyen Leroy Sane, maça ilk 11'de başladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Maçın 2. dakikasında Paraguay'ın kullandığı köşe vuruşunda Alonso, sol ayağıyla vuruşunu yaparken kaleci Neuer yakın mesafeden gole izin vermedi. Devamında top Alonso'dan dışarı çıktı.

8. dakikada Almanya'da Pavlovic'in arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Wirtz'in şutu üstten auta çıktı.

42. dakikada Paraguay, 1-0 öne geçti. Paraguay'da Almiron'un ceza sahası gerisine gönderdiği pası alan Galarza'nın sert ortasına Enciso, kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.

Paraguay, devreye 1-0 önde girdi.

54. dakikada Almanya 1-1 eşitliği sağladı. Almanya'da sol kanattan verilen pasla hareketlenen Wirtz, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Topla buluşan Havertz, kafa vuruşunu yaptı ve kalenin sağ köşesinden topu filelerle buluşturdu.

Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Tah'ın golü iptal edildi

Almanya, 12 maçla Dünya Kupası'nda en fazla uzatmaya giden maçı oynayan takım konumuna gelirken Almanya'yı Arjantin ve İtalya (11) ile İngiltere (10) takip ediyor. Uzatmalarda 102. dakikasında Almanya'da Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla Alman futbolcu Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükseldi.

Almanya turnuva tarihinde ilk kez seri penaltılarla kaybetti

Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı atışlarından mağlubiyetle ayrıldı. Paraguay, Almanya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek son 16 turuna çıktı. Paraguay, son 16 turunda Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın 2018 ve 2022 sonrası 2026'da da yüzü gülmedi

Dünya Kupası'nda 12 yıl sonra tekrar şampiyonluk hedefleyen Almanya, son 32 turunda elendi. Almanya, son 2 Dünya Kupası'nda (2018, 2022) gruptan çıkamayarak yaşadığı başarısızlıklara 2026'da son 32 turunda elenerek bir yenisini ekledi.