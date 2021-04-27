Almanya'yı sallayan Türk: Gol krallığında zirveye yerleşti

Bundesliga 2 ekibi Darmstadt 98'de forma giyen Serdar Dursun, attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak Darmstadt'ın Bochum'u 3-1 yendiği maçta 2 kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Ligdeki gol sayısını 21'e çıkaran tecrübeli oyuncu, böylece gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti.
1.90 boyundaki santrfor, Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formalarını giymişti.
- Milli Takım'a göz kırpıyor
- Serdar Dursun en büyük hayalinin ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu söylemişti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de golcü futbolcuyu takip ettiğini açıklamıştı.