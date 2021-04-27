Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Almanyayı sallayan Türk Gol krallığında zirveye yerleşti
FUTBOL FUTBOL

Almanya'yı sallayan Türk: Gol krallığında zirveye yerleşti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takip ettiği oyuncular arasında yer alan Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol krallığı yarışında zirveye oturdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanyayı sallayan Türk: Gol krallığında zirveye yerleşti
Serdar Dursun'un kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bundesliga 2 ekibi Darmstadt 98'de forma giyen Serdar Dursun, attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Darmstadt'ın Bochum'u 3-1 yendiği maçta 2 kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Ligdeki gol sayısını 21'e çıkaran tecrübeli oyuncu, böylece gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti.

1.90 boyundaki santrfor, Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formalarını giymişti.

  • Milli Takım'a göz kırpıyor
  • Serdar Dursun en büyük hayalinin ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu söylemişti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de golcü futbolcuyu takip ettiğini açıklamıştı.

Serdar Dursun'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.
Serdar Dursun'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.

Şenol Güneş, A Milli Takım için takip ettikleri oyuncuları açıkladı
SPOR
Şenol Güneş, A Milli Takım için takip ettikleri oyuncuları açıkladı

Golcü oyuncudan milli takım mesajı: İnşallah Şenol Güneş beni görür
SPOR
Golcü oyuncudan milli takım mesajı: İnşallah Şenol Güneş beni görür
Abone Ol Google News
Bir aile perişan oldu

Bir aile perişan oldu

​Yüzde 70 engelli kız çocuğunu evlendirmek için kaçırdılar.
300 yıllık gelenek

300 yıllık gelenek

​Bu köyde hayvanlar saatlerden daha iyi çalışıyor.
Bahçeli konuşuyor

​MHP Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

Ramazan'ın bereketi<br>bakkallarda yaşanıyor

Ramazan'ın bereketi
bakkallarda yaşanıyor

​Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal destek paketi ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.

​Dolandırıcılar 24 bin TL ucuza satışa çıkardı.

​Dünya genelinde 1,03 milyardan fazla doz koronavirüs aşısı yapıldı.

​THY'den tam kapanmaya yönelik bilet açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.