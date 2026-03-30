Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Alperen Şengün NBA tarihine geçti: Bunu başaran sadece 4 isim var

11:0730/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Alperen Şengün performansıyla geceye damga vurdu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün istatistikleriyle tarihe geçtiği maçta New Orleans Pelicans'ı 134-102 yendi.

NBA'De Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 134-102 mağlup etti.


Smoothie King Center'da Pelicans'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen, 36 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı.


Milli basketbolcu, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon ve David Robinson'dan sonra NBA tarihinde bir maçta en az 35 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blokluk performans sergileyen 4. oyuncu oldu.


Alperen, "double-double" ile tamamladığı mücadelede top kaybı yapmadan 5 üçlükle de sahanın en etkili ismi oldu.


Sezonun 45. galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant ve Jabari Smith Jr 20'şer sayı attı.


Art arda 5 olmak üzere 51. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta Dejounte Murray 19, Saddiq Bey ve Zion Williamson 18'er sayı üretti.




#NBA
#Houston Rockets
#Alperen Şengün
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
