Alperen Şengün NBA tarihine geçti: Bunu başaran sadece 4 isim var

NBA'De Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 134-102 mağlup etti.





Smoothie King Center'da Pelicans'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen, 36 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı.





Milli basketbolcu, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon ve David Robinson'dan sonra NBA tarihinde bir maçta en az 35 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blokluk performans sergileyen 4. oyuncu oldu.





Alperen, "double-double" ile tamamladığı mücadelede top kaybı yapmadan 5 üçlükle de sahanın en etkili ismi oldu.





Sezonun 45. galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant ve Jabari Smith Jr 20'şer sayı attı.





Art arda 5 olmak üzere 51. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta Dejounte Murray 19, Saddiq Bey ve Zion Williamson 18'er sayı üretti.





Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşısında şov yaptı! 🇹🇷



🏀 36 sayı

💪 13 ribaund

🅰️ 7 asist

🧤 3 top çalma

❌ 3 blok

💦 5 üçlük

👀 0 top kaybı



Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans’ı 134-102 mağlup etti. pic.twitter.com/ar3XhiJpdE — NBA Türkiye (@NBATurkiye) March 30, 2026







