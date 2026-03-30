Alperen Şengün NBA tarihine geçti: Bunu başaran sadece 4 isim var

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün istatistikleriyle tarihe geçtiği maçta New Orleans Pelicans'ı 134-102 yendi.
Smoothie King Center'da Pelicans'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen, 36 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı.
Milli basketbolcu, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon ve David Robinson'dan sonra NBA tarihinde bir maçta en az 35 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blokluk performans sergileyen 4. oyuncu oldu.
Alperen, "double-double" ile tamamladığı mücadelede top kaybı yapmadan 5 üçlükle de sahanın en etkili ismi oldu.
Sezonun 45. galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant ve Jabari Smith Jr 20'şer sayı attı.
Art arda 5 olmak üzere 51. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta Dejounte Murray 19, Saddiq Bey ve Zion Williamson 18'er sayı üretti.