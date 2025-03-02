Alperen Şengün'ün 30 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

NBA'de 6 maç yapıldı. Kings'i konuk eden Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alarak maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 30 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 1 blokla oynadı. Sezonun 23. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Jalen Green 24 ve Tari Eason 14 sayı üretti.